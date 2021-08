Galatasaray, il presidente fa fuori Falcao: «Si trovi una nuova squadra»

Il presidente del Galatasaray Burak Elmas ha dichiarato che in squadra non ci sarebbe più spazio per Falcao

Burak Elmas, presidente del Galatasaray, nel corso di un seminario estivo del TFF Central Referee Board ha dichiarato che nella squadra turca non c’è più spazio per Falcao.

«Ho parlato con Falcao e Feghouli, hanno dato tanto, ma con questa situazione ho detto loro che non è possibile per noi sostenere determinate cifre. Ho detto loro di trovare un club in breve tempo».