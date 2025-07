Galatasaray, spese folli sul mercato: ecco da dove arrivano i soldi. Il quotidiano tedesco BILD svela il piano del club turco: ecco perché possono comprare Sané e Osimhen

Galatasaray, che spese sul mercato: ecco da dove arrivano i soldi. Il quotidiano BILD svela il piano del club turco: i dettagli

Il Galatasaray è una nuova grande del panorama del calcio europeo, a leggere le cronache di mercato di questi giorni. Un’ambizione sfrenata, sostenuta da un piano economico colossale. Il club turco fa tremare il mercato europeo e, come analizzato dal quotidiano tedesco BILD, lancia la sua sfida ai top club del continente. L’acquisto di una stella del calibro di Leroy Sané dal Bayern Monaco, con un ingaggio che può arrivare a 15 milioni di euro bonus compresi, non è un’operazione isolata, ma il simbolo di un progetto che mira a riportare il club turco ai fasti del passato, quando nel 2000 vinse la Coppa UEFA. Nel mirino ci sono altri nomi altisonanti come Ter Stegen, Gündogan e Calhanoglu, oltre al riscatto da 75 milioni di Victor Osimhen.



La domanda che si pone la BILD è lecita: come può un club che a novembre 2024 dichiarava quasi 400 milioni di euro di debiti sostenere investimenti così massicci? La risposta risiede in un’operazione immobiliare faraonica. La principale fonte di liquidità è la vendita del vecchio centro sportivo di Florya, un’area di circa 80 ettari (pari a 112 campi da calcio) su cui verranno costruite ville di lusso. La dirigenza del Galatasaray si aspetta di incassare da questa operazione tra i 500 e i 600 milioni di euro, fondi che, pur non essendo ancora stati riscossi, stanno già finanziando la campagna acquisti.



A questo tesoro si aggiungono ricavi sportivi e commerciali in piena espansione. La vittoria degli ultimi tre campionati turchi e la partecipazione alla Champions League garantiscono entrate significative. Inoltre, i ricavi da sponsorizzazione toccheranno la cifra record di 80 milioni di euro nella prossima stagione, grazie anche a un nuovo, ricchissimo accordo con Pasifik Holding. L’architetto di questa strategia è il vicepresidente Abdullah Kavukcu, magnate della ristorazione, che con il suo patrimonio e la sua influenza sta costruendo una squadra per tornare a sognare in grande anche in Europa.