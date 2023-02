Galatasaray, Zaniolo in viaggio per Istanbul

Nicolò Zaniolo è pronto ad affrontare il viaggio che lo porterà a Istanbul dopo l’accordo tra la Roma ed il Galatasaray

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà di Sportitalia, Nicolò Zaniolo ha appena lasciato l’albergo dove si trovava negli ultimi giorni a Milano. L’ormai ex calciatore della Roma stava infatti aspettando il via libera dei giallorossi per la cessione al Galatasaray.

La trattativa si è chiusa in mattinata e adesso Zaniolo si sta già dirigente verso l’aereporto di Milano per prendere il volo che lo porterà a Istanbul.