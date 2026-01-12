Connect with us

Gallagher Tottenham, colpo degli Spurs: tutto fatto per l’arrivo del centrocampista! Beffata una rivale

Gallagher Tottenham, colpo degli Spurs: tutto fatto per l’arrivo del centrocampista! Beffata una rivale in Premier League. Le cifre

Il Tottenham piazza un colpo importante a centrocampo assicurandosi Conor Gallagher. Come riportato dall’esperto Fabrizio Romano, il dinamico mediano dell’Atletico Madrid ha accettato la corte degli Spurs per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il giocatore ha comunicato la sua decisione definitiva, rifiutando il trasferimento all’Aston Villa nonostante l’accordo già trovato tra i club.

PAROLE – «Conor Gallagher al Tottenham, eccoci qui! Il giocatore ha appena informato l’Atletico della sua decisione di unirsi a lui #THFC . Gli Spurs sono pronti a pagare € una cifra pari a 40 milioni, un accordo permanente per battere il Villa. L’Aston Villa ha raggiunto oggi un accordo con l’Atlético, ma abbandona la corsa perché il giocatore non ha dato il via libera definitivo»

