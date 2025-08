Galliani torna al Milan? Ibrahimovic spinge per averlo in quel ruolo. L’indiscrezione circola sempre con maggiore insistenza

Un’indiscrezione clamorosa, che sa di storia e di futuro, circola con sempre maggiore insistenza nell’ambiente Milan: il possibile, grande ritorno di Adriano Galliani. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’attuale amministratore delegato del Monza, in procinto di lasciare il club brianzolo dopo la cessione da parte di Fininvest, potrebbe rientrare in quella società che lo ha visto protagonista per 31 anni al fianco di Silvio Berlusconi.

La spinta di Ibrahimovic e il possibile ruolo di consulente

A caldeggiare il ritorno di Galliani sarebbe una figura di spicco della nuova dirigenza: Zlatan Ibrahimovic. L’ex campione svedese, oggi espressione della proprietà RedBird, starebbe spingendo per affidare a Galliani un ruolo di consulente di alto livello, magari con un incarico diretto del patron Gerry Cardinale. Un’idea che nasce dalla volontà di affiancare all’attuale management una figura di comprovata esperienza e carisma.

Un doppio incarico: peso in Lega e supporto a Tare

Il ruolo ipotizzato per Galliani sarebbe duplice e strategico. In primis, si occuperebbe di rappresentare il Milan in Lega Serie A, un compito oggi svolto dal presidente Scaroni. Il suo ritorno restituirebbe al club quel “peso politico” che molti ritengono diminuito dopo l’addio di Gazidis. Inoltre, potrebbe offrire un prezioso supporto tecnico, collaborando con il nuovo direttore Igli Tare, mentre Giorgio Furlani manterrebbe saldamente la carica di amministratore delegato con pieni poteri.

Contatti in corso e il legame con Allegri

Le voci di un primo contatto tra Galliani e Cardinale si sono intensificate, alimentate da un presunto incontro a Forte dei Marmi sullo yacht di Flavio Briatore. L’assenza di smentite nette è vista come un indizio che qualcosa si stia muovendo. A favorire l’operazione c’è anche il forte legame personale tra Galliani e l’allenatore Massimiliano Allegri, che proprio lui portò al Milan nel 2010. Per ogni sviluppo, però, bisognerà attendere: se qualcosa accadrà, sarà a partire da metà settembre.