Galliani verso il ritorno al Milan: ruolo di presidente? Ecco come potrebbe tornare in rossonero

Galliani potrebbe tornare al Milan? Per il dirigente la società pensa ad un ruolo speciale nell’ambito della dirigenza: ecco quale

Le voci su un clamoroso ritorno di Adriano Galliani al Milan stanno prendendo sempre più corpo. Negli ultimi giorni l’ex amministratore delegato rossonero, oggi alla guida del Monza, ha avuto un incontro riservato con Gerry Cardinale, proprietario del club attraverso il fondo RedBird, per discutere del suo possibile reintegro nei quadri dirigenziali del club milanese.

L’ipotesi iniziale, come riportato da TMW, era quella di affidare a Galliani la carica di presidente, ruolo oggi ricoperto da Paolo Scaroni, ma nelle ultime ore questa prospettiva sembra aver subito una frenata. Più concreta, invece, l’opzione che lo vede come superconsulente rossonero: una figura di alto profilo, esterna rispetto all’organigramma sportivo, ma con grande influenza nei tavoli istituzionali e strategici.

Secondo quanto filtra, Galliani non si occuperà di calciomercato o della costruzione della rosa – ambito in cui il club ha già fatto le sue mosse affidandosi al nuovo direttore sportivo Igli Tare, che risponde all’amministratore delegato Giorgio Furlani – ma tornerà a occuparsi della rappresentanza del Milan nelle sedi che contano.

In particolare, Galliani potrebbe tornare a sedere in Lega Serie A, dove per anni è stato uno degli interlocutori più ascoltati e influenti, e contribuire al dossier nuovo stadio, tema tornato d’attualità tra i continui tira e molla su San Siro e la possibile costruzione di un impianto alternativo a San Donato.

Non solo istituzioni: nel disegno rossonero Galliani avrebbe anche un ruolo attivo nei rapporti con i media e nella gestione dell’immagine del club, forte di una rete di relazioni consolidata in oltre trent’anni di esperienza nel calcio italiano.

Il ritorno di Galliani – che non ha mai nascosto l’amore per il Milan – segnerebbe un ponte simbolico tra passato e futuro del club, e rappresenterebbe anche un gesto di continuità per una tifoseria in cerca di identità dopo le recenti rivoluzioni societarie.