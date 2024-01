Gambia, tragedia sfiorata: atterraggio d’emergenza per il volo

La terribile disavventura capitata alla nazionale del Gambia durante il volo per la Coppa d’Africa in Costa d’Avorio

Attraverso un comunicato ufficiale, la Federcalcio del Gambia ha raccontato la terribile disavventura capitata alla squadra durante il volo per la Costa d’Avorio. La mancanza d’ossigeno nell’aereo ha infatti costretto il pilota ad un atterraggio d’emergenza.

COMUNICATO – «Appena siamo entrati nel piccolo aereo che era stato noleggiato per trasportarci, abbiamo notato il gran caldo che ci lasciava le fronti gocciolanti. Eravamo stati rassicurati dallo staff che l’aria condizionata sarebbe partita una volta decollati. Il caldo inumano, mescolato alla mancanza di ossigeno, ha lasciato molte persone con forti mal di testa e vertigini. Da lì a poco, molti sono caduti in un sonno profondo ma una volta che eravamo in aria, la situazione è peggiorata. Il pilota non ha avuto altre opzioni che iniziare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Banjul, solo nove minuti dopo il decollo. Per fortuna è andata bene; non fosse stato per lui, le conseguenze sarebbero state enormi. Sappiamo cosa sarebbe potuto succedere se fossimo rimasti a lungo esposti senza ossigeno. Siamo felici che tutti stiano bene, ma questa è una situazione di cui deve rispondere la AFCON».