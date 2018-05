Paulo Henrique Ganso era un obiettivo del Milan di Galliani molti anni fa, ora è al Siviglia ma ha rotto con gli andalusi, è possibile un passaggio alla Lazio

Il Milan qualche anno fa fu vicinissimo a comprare Paulo Henrique Ganso, che ora è a un passo dalla Lazio. I tifosi rossoneri lo ricorderanno come uno dei tormentoni delle estati 2011 e 2012 quando ancora giocava nel Santos. Mentre emergeva un giovanissimo Neymar, il suo compagno di squadra trequartista faceva innamorare i fan con le sue giocate. Doveva andare al Milan e Adriano Galliani fu a un passo dal prenderlo, ma non se ne fece nulla. Il giocatore cambiò aria ma si trasferì al San Paolo e da lì poi è andato a giocare nel Siviglia.

Ora è vicino alla Lazio. Dopo aver giocato solamente undici partite in tutte le competizioni (condite da quattro gol), il brasiliano ha rotto con il Siviglia. La Lazio ha bisogno di nuovi giocatori in avanti e in Brasile sono certi che ci siano stati dei contatti tra lo staff del calciatore e la società biancoceleste. Ganso sarebbe interessato al trasferimento e vorrebbe la Serie A, il Siviglia può venderlo per meno di dieci milioni di euro. La Lazio ci pensa.