Zaza Milan, le ultime notizie di mercato: il centravanti viene messo da parte dal Valencia, i rossoneri prendono appunti

Il Milan riceve novità dalla Spagna. Secondo quanto riportano i media iberici, Simone Zaza è in piena crisi con il Valencia. Il centravanti lucano, infatti, sarebbe stato informato dal club di non esser più parte del progetto tecnico per la prossima stagione. Una decisione improvvisa e che lascia sbigottiti i tifosi, visto che Zaza è stato uno dei migliori marcatori della squadra nell’ultima stagione. Per il Milan non è una cattiva notizia, tutt’altro: i rossoneri si sono messi sulle tracce di Zaza qualche settimana fa e potrebbero trarre giovamento da questa situazione.

L’agente di Zaza è Beppe Bozzo e già nei giorni scorsi si è parlato di un suo colloquio con il Milan. La decisione del Valencia di tenerlo da parte è un indizio di mercato, perché adesso Zaza potrebbe cercarsi un’altra squadra. Se fino a pochi mesi fa anche il Torino e il Napoli erano su di lui, adesso l’ex sassolese piace soprattutto al Milan. Non è il piano principale per l’attacco dei rossoneri, ma i recenti sviluppi societari fanno pensare che, in caso di esclusione dall’Europa League, si possa virare su profili meno costosi, proprio come Zaza.