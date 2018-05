Simone Zaza potrebbe tornare in Serie A dopo una stagione e mezza in Liga col Valencia: Milan, Napoli e Torino le squadre interessate

Simone Zaza torna in Serie A? Un’ipotesi che potrebbe concretizzarsi nel prossimo calciomercato estivo. L’attaccante ex Juve, approdato al Valencia nel gennaio 2017, nell’ultimo periodo non ha goduto della considerazione dell’allenatore dei ‘pipistrelli’, Marcelino, una situazione che potrebbe presto fargli cambiare aria.

Come riportato da Mundo Deportivo, Zaza, da qualche tempo seguito dall’agente Giuseppe Bozzo, è monitorato con attenzione da Milan, Napoli e Torino. Il Valencia, dal canto suo, pagò il cartellino dell’attaccante circa 18 milioni un anno e mezzo fa, mentre adesso è determinata a non venderlo per meno di 30. Un’operazione che potrebbe bilanciare di molto i conti del club.