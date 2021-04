Gargano: «Napoli-Inter? Preferirò sempre gli azzurri...»

Walter Gargano ha parlato del big match di domani sera tra Napoli-Inter

Il doppio ex di Napoli e Inter Walter Gargano, ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha parlato del match di domani tra azzurri e nerazzurri e non solo.

NAPOLI-INTER – «Chi tiferò? Io preferirò sempre il Napoli. E poi ho due figli napoletani, che ogni stagione hanno la maglia della squadra col numero 23. È quella che continuano a preferire, insieme ovviamente alla 17 dello zio».

FINALE DI PECHINO – «Uff, a Pechino è stata una partita incredibile. Non si capiva perché l’arbitro ammonisse ed espellesse in quel modo. Fu un peccato, perché eravamo riusciti a recuperare lo svantaggio. Quella partita resterà per sempre nella storia. Per me ci fu la presenza di una mano nera…».

RIGORE SEGNATO A BUFFON – «Fu il sesto. Un anno e mezzo prima, durante la Confederations in Brasile, Buffon me l’aveva parato! Di solito i rigori li tiravo sempre alla destra del portiere, come accadde in Brasile. Ma in quell’occasione qualcosa mi fece cambiare idea alla fine e tirai alla sua sinistra, spiazzando Buffon, che dopo imprecò dicendo ‘Lo sapevo c***o, lo sapevo’. Fu una decisione di un secondo che si rivelò fondamentale. Sono quei momenti che cambiano il destino».