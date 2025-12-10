Garlando e il “caso” Como: tra entusiasmo, presunzione e lezioni dalla provincia che funziona! Il confronto con Cremonese e Sassuolo

Garlando, nella sua rubrica su La Gazzetta dello Sport, analizza il fenomeno Como, contrapponendolo ai percorsi più silenziosi e virtuosi di Cremonese e Sassuolo

Nella sua rubrica quotidiana sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando parla delle nuove realtà del campionato, soffermandosi sulla provincia che funziona e su quella che, secondo lui, mostra un filo di presunzione di troppo.

Il Como di Cesc Fabregas, definito la «più bella sorpresa calcistica di questo 2025», corre ora il rischio di «specchiarsi nel lago e piacersi troppo». La squadra, forte del ricco portafoglio dei proprietari indonesiani Hartono e delle star di Hollywood che sfilano al Sinigaglia per ammirare quello che molti definiscono il «Nuovo Barcellona», emana una certa «presunzione» che può risultare fastidiosa.

Fabregas, dopo aver incassato quattro gol dall’Inter senza praticamente vedere il pallone, ha dichiarato di non aver notato «differenze tra noi e l’Inter», un’affermazione che, sottolinea Garlando, suona come quella di un pugile che si vanta di aver «dato delle gran nasate sui guantoni».

In netto contrasto, Cremonese e Sassuolo, senza proclami, spese faraoniche o «americanate», suscitano una «terribile simpatia». Le due squadre, contro ogni pronostico estivo, si trovano soltanto quattro punti sotto il Como, nella parte alta della classifica. Di hollywoodiano, tra loro, ci sono solo la fisicità di Baschirotto e la fedeltà del “Pirata” Berardi al Sassuolo.

Queste realtà, legate alla solidità delle piastrelle (Sassuolo) e dei salumi (Cremona), si contrappongono all’impero Hartono, nato dal tabacco che «va in fumo». Cremonese e Sassuolo sono il frutto del lavoro di «imprenditori italiani illuminati» come Squinzi e Arvedi, e di «artigiani di buon calcio» come Grosso e Nicola, «senza un lago in cui specchiarsi».