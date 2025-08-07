Garnacho nel mirino del Chelsea: il Manchester United apre alla cessione. I dettagli

Garnacho è finito nel mirino del Chelsea: il Manchester United adesso apre alla cessione. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Alejandro Garnacho, giovane attaccante argentino classe 2004, potrebbe diventare uno dei nomi caldi del calciomercato estivo in Premier League. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il Manchester United sarebbe pronto a valutare offerte per il talento sudamericano, fissando il prezzo tra i 55 e i 60 milioni di euro. Una cifra significativa, che riflette l’elevato potenziale del giocatore, considerato tra i prospetti più promettenti del calcio europeo.

Garnacho, cresciuto nel settore giovanile dell’Atlético Madrid prima di trasferirsi a Manchester nel 2020, ha mostrato lampi di classe e personalità nella scorsa stagione con i Red Devils. La sua velocità, il dribbling e la capacità di incidere nei momenti decisivi lo hanno reso uno dei profili più interessanti per diversi top club.

Tra questi c’è il Chelsea, da tempo sulle tracce dell’esterno offensivo. Il club londinese, guidato da Enzo Maresca e impegnato in un profondo rinnovamento della rosa, sta cercando di ringiovanire il reparto avanzato. Garnacho sarebbe stato inserito nella lista degli obiettivi prioritari insieme a Xavi Simons, centrocampista offensivo olandese classe 2003, attualmente in forza al Paris Saint-Germain ma seguito da diverse squadre europee.

L’interesse del Chelsea per Garnacho si sarebbe intensificato nelle ultime settimane, anche alla luce di alcune dichiarazioni che lasciano presagire un possibile addio. Durante il ritiro negli Stati Uniti, Ruben Amorim — allenatore portoghese noto per il suo lavoro allo Sporting CP e recentemente accostato alla panchina dello United — ha commentato la situazione del giovane argentino: “È chiaro che Garnacho vuole qualcosa di diverso, con una leadership diversa”, ha affermato, alimentando le voci di un possibile malcontento.

Con la sessione estiva di mercato ormai nel vivo, il futuro di Garnacho resta incerto. Il Chelsea osserva con attenzione, pronto a fare la sua mossa per assicurarsi uno dei talenti più brillanti della nuova generazione. Un trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della Premier League.