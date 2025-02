Gasperini: «Stiamo provando di tutto. Ecco cosa manca adesso all’Atalanta per vincere partite come questa»

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa dopo la gara contro il Cagliari

TURNOVER – «Abbiamo giocato nella loro metacampo. Abbiamo dominato lungo la partita, e con la formazione che avevamo non potevamo fare di più. Ci è mancato quello spunto in più per vincere. Oggi ci sono stati degli episodi, tipo il colpo di testa di Posch che non mi sembrava così falloso.

INFORTUNI – «Kolasinac è più recuperabile di Lookman. Purtroppo il grave errore in questi mesi è stato l’attacco dove abbiamo riadattato i centrocampisti: speriamo di poterli avere e di avere qualche certezza in più. Maldini? Ancora in disparte. Vediamo se Vlahovic e Cassa ci daranno una grande mano. L’attacco è sempre stato un grande potenziale per noi: Pasalic, Samardzic e Brescianini che si alternano sono stati straordinari, ma sono più adatti a fare altri ruoli. Verso Primavera torneremo ad essere più efficaci a vincere questa tipologia di partita».

MODULI- «Stiamo provando di tutto, è chiaro che quando mancano dei componenti bisogna riadattarsi».