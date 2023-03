Gasperini pre Atalanta Udinese: «Occasione importante. Su Palomino, Scalvini e Zapata...»

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini prima del match di Serie A tra Atalanta e Udinese

Alla vigilia della partita di Serie A tra Atalanta e Udinese, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. Ecco la conferenza stampa.

DISCONTINUITA’ – «La discontinuità è sempre un fattore dove non solo noi stiamo facendo fatica, ma anche le nostre dirette concorrenti. Pesano le sconfitte contro Lecce e Milan dove si sono presentate due partite diverse. Stiamo facendo un lavoro comunque straordinario».

SITUAZIONE INFORTUNI – «E’ necessario che domani diano tutti il 100%, soprattutto per via degli infortuni che abbiamo riscontrato negli ultimi giorni. Sono out Palomino, Scalvini e Zapata, ma rientrano anche Muriel e Pasalic: mi aspetto molto da loro».

OBIETTIVI E CHAMPIONS – «Alcuni giocatori sono andati oltre le previsioni di inizio stagione come Scalvini e Koopmeiners. Altri meno per tutta una serie di motivi, ma dall’altra parte abbiamo dimostrato di essere competitivi al di là dei risultati. Ciò che è cambiato notevolmente intorno all’Atalanta è l’aspettativa su ciò che deve fare, fa cambiare completamente i giudizi che poi diventano opinabili. Champions? Faccio fatica a fare previsioni in quanto siamo incollati».

SULL’UDINESE – «All’andata ci hanno messo in difficoltà, ma ora hanno avuto dei problemi. Per noi potrebbe essere una grande opportunità per rilanciarci in classifica: soprattutto per distaccare quelle dietro».