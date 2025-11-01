Gasperini carico: «Roma, ora è tempo fare il grande salto! Su quel giocatore posso dire una cosa» - Calcio News 24

Gasperini carica la Roma: «Contro il Milan serve continuità e coraggio»

La Roma di Gian Piero Gasperini si prepara al big match della decima giornata di Serie A contro il Milan, reduce dal successo sul Parma. Alla vigilia della sfida di San Siro, il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza stampa, analizzando lo stato di forma della squadra e le insidie dell’impegno contro i rossoneri.

«Penso solo alla Roma e a come si rapporta al Milan – ha dichiarato Gasperini –. Entrambe hanno avuto un’ottima partenza, ma ora dobbiamo dimostrare di poter competere con le grandi. L’Inter e il Napoli sono le favorite per lo scudetto, ma il nostro obiettivo è crescere e confrontarci con le migliori. Il Milan è una squadra di valore, con giocatori importanti arrivati in estate: affrontarli è un’occasione per misurare il nostro livello».

Il tecnico ha poi parlato del percorso di crescita della sua Roma, sottolineando l’importanza della continuità: «Possiamo migliorare giorno dopo giorno, lavorando con tutti. Voglio una squadra sempre più competitiva. Finora i punti raccolti non rispecchiano del tutto la qualità del nostro gioco, ma dobbiamo trasformare le prestazioni in risultati concreti».

Gasperini su Dybala e il momento dell’attacco

Uno dei temi principali è stato quello legato a Paulo Dybala, protagonista in crescita nelle ultime settimane. «I problemi di Paulo sono stati gli infortuni – ha spiegato Gasperini –. È un giocatore con qualità straordinarie, sia nel tiro che nella visione di gioco. Ora si sta allenando bene e anche mentalmente è più sereno. Può ancora fare una grande stagione e raggiungere traguardi importanti con la Roma».

Il tecnico ha poi analizzato il rendimento dei suoi centrocampisti: «El Aynaoui sta crescendo, come tanti altri. Spesso chi arriva da fuori ha bisogno di tempo per adattarsi. La Roma non ha segnato tantissimo, ma la pericolosità offensiva sta aumentando. Mi aspetto più gol anche dai mediani, non solo da Cristante».

Sulle condizioni degli infortunati, Gasperini ha rassicurato: «Dovbyk sta bene, Bailey ha bisogno di un po’ di tempo per recuperare completamente, mentre Ferguson tornerà tra un paio di settimane».

Infine, una menzione per Soulé, una delle rivelazioni della stagione: «Sta facendo benissimo, è quello che gioca di più in attacco e spende tante energie. Le sue prestazioni sono sempre di alto livello».

La Roma di Gasperini arriva dunque a San Siro con entusiasmo e la consapevolezza di poter mettere in difficoltà chiunque.

