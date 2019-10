Gasperini sicuro: «Una sconfitta che ci servirà» – VIDEO

In conferenza stampa Gian Piero Gasperini vede il bicchiere mezzo pieno dopo la pesante sconfitta subita dal Manchester City

Gian Piero Gasperini prova a guardare il bicchiere mezzo pieno dopo la pesante sconfitta subita dalla sua Atalanta contro il Manchester City. Queste le parole del tecnico della Dea.

«l risultato è pesante, c’è rammarico perchè siamo andati in vantaggio e speravamo di tenere la partita più aperta. E’ chiaro che il City è una grandissima squadra, ma sull’1-0 potevamo fare meglio. Noi usciamo sempre meglio da queste sconfitte, ci servono come lezione per il futuro e per il campionato»