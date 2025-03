Gasperini: «Peccato, ma questo è il calcio. Vi spiego perché l’Atalanta non riesce più a vincere in casa»

Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in conferenza stampa dopo la gara contro il Venezia

SULLA PARTITA – «Questo è il calcio. Pieno di queste partite, c’è poco da rimproverare: abbiamo affrontato una squadra tosta, rischiando di subire anche in contropiede. Abbiamo incontrato Venezia, Cagliari, Torino: avversari dove facciamo molta fatica, dove invece in trasferta loro si aprono di più e quindi ci avvantaggia. Questi ragazzi non si devono abbattere, è un periodo dove tutti tirano il massimo: le differenze non sono così ampie dove tutte sono equilibrate».

LOOKMAN, RETEGUI, DE KETELAERE – «Ademola rimane sempre il giocatore più vivace. E’ sempre stato pericoloso così come Retegui. Abbiamo avuto diverse situazioni pericolose, e quello che ci sta penalizzando in casa. Maldini è stato testato al posto di De Keteleaere per provare a sviluppare gioco, con Samardzic abbiamo ricreato determinate situazioni.»

DIFFICOLTA’ – «A gennaio quelle che sono in difficoltà di classifica si rinforzano e cercano di migliorarsi per avere delle chance di salvezza».