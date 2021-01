Atalanta, Gasperini: «Nervosismo Lazio? Arrivano sempre dietro di noi»

Gian Piero Gasperini si toglie un sassolino dalla scarpa dopo la sconfitta contro la Lazio: ecco le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara contro la Lazio.

GOL PRESO SUBITO – «Il gol iniziale ha cambiato la partita, dando modo alla Lazio di giocare nel suo modo congeniale. Non sono deluso dalla nostra partita, la squadra ha dimostrato di essere in buona condizione. Avevamo anche riaperto il match, purtroppo abbiamo preso dei gol balordi. L’Atalanta oggi non mi è dispiaciuta».

NERVOSISMO FINALE – «Non da parte nostra. Arrivavano da tante partite perse contro di noi, arrivavano sempre dietro in classifica. È nata questa rivalità, oggi è andata bene a loro ma noi siamo fiduciosi di poter rimanere competitivi in campionato e contro di loro».

