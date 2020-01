Gasperini e i cori dagli spalti dei tifosi viola: «Figlio di p…? Lo sono loro!»

Gasperini ha risposto agli insulti provenienti dai tifosi della Fiorentina: «È un fatto di maleducazione e cafonaggine»

Durante Fiorentina – Atalanta, Gian Piero Gasperini ha ricevuto pesanti insulti dagli spalti. In conferenza stampa ha commentato offeso: «Io non ho mai insultato nessuno, sono sempre venuto da avversario ma figlio di puttana è un insulto pesante, mia madre ha fatto la guerra per dare libertà di parola a quei deficienti»

«E sono loro dei figli di p*****a sicuramente, capisco l’ostilità per un avversario e poterlo attaccare. Però questa è una cosa esagerata, è un fatto di maleducazione, cafonaggine ed è un insulto pesante da accettare».