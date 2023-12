Gasperini e i “fischi” a Muriel: una polemica (esagerata) ai tifosi dell’Atalanta

Gasperini e la questione “fischi” dei tifosi dell’Atalanta nei confronti di Luis Muriel. Giusta osservazione o polemica ingigantita?

Atalanta Milan 3-2, grande vittoria, una partita che rimarrà nella storia, ma nonostante la domenica mattina ci si svegli di grandissimo umore, l’argomento di discussione sta nella polemica Gasperini e sui presunti fischi nei confronti di Muriel.

In poche parole, l’allenatore nerazzurro ha fortemente sottolineato il fatto che una buona parte della tifoseria avesse fischiato Luis dalla sua entrata in campo, definendolo un campanello d’allarme: dichiarazione particolare visto che è la prima volta che il tecnico di Grugliasco parla così dell’ambiente. Opinione giusta o semplice esagerazione a caldo?

Premendo che tra un giudizio negativo e positivo ci sono 90 minuti dove la differenza è fatta non solo dal risultato (in primis dalla maglia sudata), dall’altra parte è stato un semplice episodio fatto passare come base per una contestazione. I “mugugni” in quel momento erano dettati da tutta una serie di dettagli e anche situazioni sfortunate.

All’81’, come riportato da molti tifosi, la disapprovazione era nel sostituire un giocatore importante come Ademola, non certamente per fischiare un Muriel che in questa stagione, tra alti e bassi, è ritornato ad impegnarsi e a lottare su ogni pallone. La stessa disapprovazione però è stata intensificata da un altro fattore: neanche un minuto prima il Milan aveva pareggiato con Jovic. La rabbia per il pareggio unita alle occasioni sprecate in precedenza, hanno portato ad una situazione talmente estrema (emotivamente parlando) dove anche l’appunto più costruttivo diventava un mugugno. A fine partita Luis comunque ha ribadito e sottolineato a Gasperini che i “fischi” erano per il clima in generale.

Bisogna anche chiarire un’altra cosa, bensì da chi e da dove sono partiti tali mugugni. La Curva Pisani ha incitato la squadra fino all’ultimo, quindi non potevano non partire dalla Tribuna: settore che da tradizione è sempre stato “abbonato” alle cosiddette critiche ai cambi (sostenitrice sì, ma un po’ puntigliosa nei giudizi). Non è la prima ne l’ultima volta che da lì si sollevano polveroni per i cambi.

Come prendere questi mugugni? Semplice, badarli come le domande dei parenti durante il pranzo di Natale: fastidiose, monotone però bisogna conviverci senza cadere nel tranello, ricordandosi sempre che contro un 5% di lamentele continue ci sarà sempre a Bergamo un 95% che all’Atalanta entrerà ottimista e finirà la partita senza voce, criticando sempre in maniera costruttiva.