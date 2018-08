Il mister dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di ritorno dei preliminari di Europa League contro il Sarajevo

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in vista del prossimo impegno della squadra. La Dea domani, difatti, affronterà il ritorno del secondo turno di qualificazione all’Europa League contro il Sarajevo. All’andata in casa dell’Atalanta è finita 2-2, dunque, la squadra di Gasperini è costretta a vincere o ad ottenere un pareggio più ampio del 2-2 per poter proseguire il cammino nella competizione europea. Il tecnico ha affermato a Sky Sport che la partita di domani sicuramente mette pressione alla squadra che dovrà dare il 100% essendo un match decisivo contro un club che all’andata ha ottenuto il massimo giocando da squadra.

Gasperini ha poi commentato la maxi operazione di calciomercato tra Juventus e Milan che ha coinvolto anche Mattia Caldara, talento lanciato proprio da lui all’Atalanta: «È una trattativa imprevedibile ed importante. Caldara si era preparato molto per approdare alla Juventus, ma rimane comunque in una grande squadra dove raggiungerà Conti, Romagnoli e Kessie. Un po’ di Atalanta anche nel Milan. Stanno lavorando tanto sul futuro, e questo mi piace».