Gasperini: «Col Lipsia dentro o fuori, quarto posto quasi impossibile». Le parole del tecnico dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport alla vigilia di Atalanta-Lipsia

VILLARREAL – «Effettivamente, ripensandoci, ci siamo andati molto vicino, sia in Spagna che in casa. Ce la siamo complicata un po’ ma il Villarreal ha grandi meriti. Ha vinto l’Europa League l’anno scorso, ora è in semifinale di Champions dopo aver battuto Juve e Bayern: a volte viene sottovalutata, magari per la sua posizione in Liga, ma è una squadra di valore assoluto».

LIPSIA – «Tutte le partite a questo punto della stagione sono delicate e determinanti, perché diventino tali le prossime. È da dentro o fuori, vogliamo superare il turno e poi giocare una semifinale che sarebbe prestigiosissima».

DELUSIONE PER CAMPIONATO – «La delusione mi sembra che a volte sia vostra, i tifosi dell’Atalanta possono vivere periodi molto felici, poi è chiaro che non si può andare in Champions tutti gli anni: sarebbe troppo bello, quest’anno ormai è quasi impossibile. Ma credo che i tifosi abbiano tanti motivi per essere non dico sempre soddisfatti, ma la depressione la lascerei ad altri».