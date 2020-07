Gasperini: «Papu commovente, è un bergamasco nato a Piazza Pontida ormai» – VIDEO

Gian Piero Gasperini ha parlato del Papu Gomez in conferenza stampa: l’argentino ha regalato la vittoria alla Dea con un super gol

Gian Piero Gasperini ha parlato del Papu Gomez in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue parole sull’argentino.

GOMEZ – «E’ commovente. Non molla mai. Incarna lo spirito dell’Ataalnta. E’ un bergamasco adottato, nato in Piazza Pontida. Ha classe in più che nei momenti di difficoltà gli permette di dare qualcosa in più. C’è sempre non salta mai. Per lui giocare ogni tre giorni è meglio perché soffre un po’ di più gli allenamenti e quando sembra che non ha più energie, recupera e riparte».