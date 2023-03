Gasperini post Atalanta-Udinese: «Stasera è mancato solo il goal. Sugli infortuni...»

Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Udinese di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Udinese, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul match.

SUL MATCH – «Mancata molto la realizzazione. Siamo arrivati più volte nell’area piccola, e l’unica cosa che è mancata il gol. Una squadra che comunque si è sempre impegnata, lo rivedo anche nelle partite precedenti: ha sempre tenuto bene il campo, considerando anche la forza che avuto stasera anche l’Udinese. Il primo tempo abbiamo giocato anche bene: ciò che serve è la conclusione: in tutte le situazioni, anche nelle palle inattive».

INFORTUNI – «Scalvini ha avuto una distorsione. I guai muscolari ci sono su una base di 25 giocatori, ma per fortuna non sono guai nostri. Palomino recupererà in fretta così come Zapata si allenerà settimana prossima con la squadra. Quando capitano questi infortuni dispiace, ma la priorità è di aver recuperato Pasalic e Muriel. Zappacosta? Risentimento all’adduttore e non era in grado di giocare».

GOAL E NAPOLI – «Il problema goal lo si fa attraverso queste prestazioni: essere più decisivi in queste situazioni. A noi per fortuna è capitato poco rispetto alle nostre dirette concorrenti. Sul Napoli possiamo dire che proveremo a giocarcela: anche loro hanno attaccato a lungo, ma hanno perso la partita».

HOJLUND E LOOKMAN – «Io ho sempre la fortuna di allenare questi ragazzi. Sono stati assolutamente straordinari per quello che stanno facendo, specialmente nel girone d’andata: può capitare d’incappare in una serata storta. Hanno uno spessore tecnico assai consolidato».

PRESSIONE – «I ragazzi hanno dato tutto in campo, e bisogna accettare questi atteggiamenti: soprattutto dove si fa fatica a recuperare degli spazi. Sono orgoglioso di loro, visto quanto ci hanno portato in alto: per molte settimane siamo nelle prime posizioni, e la classifica è comunque buona».

EDERSON E MUSSO – «Contenti per loro. Juan è stato poco impegnato, ma si è fatto trovare pronto. Ederson oggi ha fatto molto bene, recuperando e lottando anche in chiave offensiva: non ha avuto la partenza di Lookman e Hojlund, però continuerà a crescere».