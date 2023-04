Gasperini post Cremonese-Atalanta: «Siamo stati superiori. Hojlund? Molto distratto»

Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Cremonese di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Cremonese, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

BILANCIO – «Il nostro attacco ha una base competitiva. Siamo riusciti ad avere anche una forma ottimale nonostante la pausa Nazionale. Nelle prossime giornate inizierà una gara ad eliminazione, noi siamo lì a battagliare con tutte. Oggi meritavamo di vincere e potevamo fare anche qualche goal in più. Siamo stati superiori».

CAMBI E LIMITI – «Nel primo tempo Luis ha commesso alcuni errori condizionato anche dalla frattura di un dito e da un brutto pestone. Mario veniva dalla nazionale ed era prevedibile un po’ di stanchezza. Dopo avevo bisogno della freschezza di Boga, Lookman e Hojlund».

HOJLUND – «Non l’ho visto concentrato, forse era ancora frastornato dai tanti complimenti ricevuti in settimana. Nel finale doveva essere più attento. Lui ha delle doti importantissime e le ha dimostrate, è molto giovane e non deve pensare che non ha più nulla da imparare. Serve che non perda l’umiltà».