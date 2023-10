Gasperini post Lazio Atalanta: «Peccato, volevamo vincere. Non mi è piaciuto Lookman»

Le parole di Gian Piero Gasperini dopo la sconfitta contro la Lazio ai danni della sua Atalanta. Una partita persa nel finale

Le parole del tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini a DAZN dopo la sconfitta esterna contro la Lazio.

«Abbiamo fatto un’ottima partita, l’abbiamo compromessa con degli episodi nel finale. Tanto rammarico, ma dobbiamo pagare lo scotto di alcuni ragazzi che nonostante l’impegno hanno ancora bisogno di tempo per giocare a questi livelli. Reggiamo sul gruppo di sempre a cui si è prepotentemente inserito Kolasinac. Arrivare da Lisbona venerdì mattina e giocare qui oggi è stato un fattore. Noi al 2-2 volevamo vincerla, ma è andata diversamente. Koopmeiners? Aveva un risentimento ed era rischioso farlo giocare 90 minuti. Abbiamo cercato di ridurre il rischio. Per Scamacca partita difficile, ha bisogno di trovare minutaggio come De Ketelaere. Determinante Muriel, mentre Lookman mi è seccato seccato dall’esclusione, il suo ingresso è stata l’unica nota stonata. Sembrava non volesse accettare di entrare».