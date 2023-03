Gasperini post Napoli-Atalanta: «Pecchiamo su alcune disattenzioni. Su Lookman...»

Le dichiarazioni post partita di Gian Piero Gasperini dopo il match di Serie A tra Atalanta e Napoli di Serie A

Al termine della partita di Serie A tra Atalanta e Napoli, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha rilasciato qualche dichiarazioni ai microfoni di DAZN sul match.

SUL NAPOLI – «Il Napoli oggi ha giocato molto bene, nonostante in difesa ci siamo comportati molto bene, però abbiamo peccato su alcune disattenzioni che ci sono costate carissimo ai fini del risultato».

ZAPATA E MURIEL – «Entrambi stanno trovando una buona condizione. E’ stata molto positiva per convinzione, attaccamento e abnegazione per la squadra. Anche nel finale della partita, che era ormai persa, ho avuto risposte buone da tanti giocatori che rappresentano il DNA di questa squadra».

RUSH FINALE – «Mancano ancora dodici partite prima di emettere sentenze. Siamo ottimisti visto che stasera la squadra ha dimostrato di sapersela giocare alla pari contro chiunque, al di là che abbiamo perso punti nelle ultime tre partite».

LOOKMAN – «Nella prima parte del campionato ha dato un grande contributo per tenere in alto la squadra, anche lui come tutti può capitare che passi un momento difficile dopo un girone d’andata strepitoso».