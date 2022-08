Gasperini, questa Atalanta è prevedibile. Cambio modulo per ritornare grandi?

L’Atalanta deve recuperare la sua identità tattica, e il modulo nerazzurro attuale si dimostra fin troppo prevedibile

Non c’è cosa peggiore di essere tatticamente prevedibile, e l’Atalanta purtroppo incappa (già dal girone di ritorno) in questo aspetto. La partita contro il Valencia ha dimostrato che per ritornare ad essere quella Dea tanto lucida quanto competitiva bisogna cercare di riadattare i giocatori ad un nuovo stile di gioco. Certo, la mentalità offensiva deve sempre rimanere, però il 3-4-2-1 per ciò che si è riscontrato in questo precampionato, è uno schema apparentemente superato.



Il primo livello “Super Sayan” che ha fatto le fortune dell’Atalanta stessa ora non basta più, e occorre superare quel limite per quanto meno stare alla pari dei nemici (sportivamente parlando). Paragoni con Dragonball a parte, quale potrebbe essere il modulo giusto per la Dea?



La risposta potrebbe ricadere facilmente su uno schema più equilibrato e che davanti ridia spinta, qualità e idee. Forse quel 4-2-3-1 che due anni fa ha permesso l’Atalanta di risalire la china dopo aver chiuso il capitolo Papu Gomez (con i suoi limiti e pregi). Ovviamente il mercato ha la sua impronta, ma ora tocca a Gasperini recuperare la sua Atalanta.