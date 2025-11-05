Gasperini rassicura: «Vogliamo giocarcela alla pari in Europa. Dovbyk? Vi svelo questa cosa» - Calcio News 24

Gasperini, allenatore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione prima della gara contro i Rangers

Il tecnico Gian Piero Gasperini ha fatto il punto sulla condizione dei suoi giocatori alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Rangers FC. L’attenzione era tutta su Dovbyk, il cui stato fisico aveva alimentato alcune voci nei giorni scorsi. Gasperini ha però rassicurato: «Dovbyk non è tra gli infortunati, quindi è a disposizione per la partita di domani», ha dichiarato il mister con tono deciso.

Il tecnico ha spiegato che la gestione della rosa rimane una priorità assoluta: «Ogni momento ha la sua importanza, anche questa gara di Europa League lo è. Voglio che tutti i giocatori siano pronti e concentrati, perché ogni impegno è fondamentale». La conferenza ha mostrato un Gasperini attento non solo alla condizione fisica della squadra, ma anche all’aspetto mentale, fondamentale per affrontare un calendario fitto e partite ad alta intensità.

Gasperini ha poi sottolineato come il contributo di ciascun elemento del gruppo sia essenziale: «Anche chi non gioca titolare deve essere pronto a dare il proprio apporto. La disponibilità di tutti è ciò che ci permette di affrontare la stagione con maggiore serenità». Il riferimento a Dovbyk, quindi, non è solo una notizia sulla sua forma fisica, ma un segnale della fiducia del tecnico nei confronti della sua squadra.

L’allenatore ha parlato anche della necessità di concentrazione durante le trasferte impegnative: «In Europa non si può lasciare nulla al caso. Affrontiamo ogni partita con lo spirito giusto e l’attenzione che merita, consapevoli dell’obiettivo da raggiungere». Il messaggio di Gasperini è chiaro: la Roma deve essere pronta a competere su più fronti, e ogni elemento della rosa ha un ruolo importante nel progetto stagionale.

Con Gasperini al timone, la Roma dimostra una gestione attenta e precisa, capace di trasformare anche situazioni delicate in occasioni di crescita. «Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo, sia in campionato che in Europa. La squadra è pronta a lottare per ogni punto e per ogni gara», ha concluso il tecnico, sottolineando l’importanza della compattezza del gruppo.

La conferma della disponibilità di Dovbyk rappresenta quindi un piccolo ma importante vantaggio per Gasperini, che potrà contare sul suo attaccante per la trasferta in Scozia. La squadra, guidata dall’esperienza e dalla determinazione del mister, è pronta a scendere in campo con fiducia e ambizione, decisa a centrare un risultato che possa dare slancio alla stagione europea.

