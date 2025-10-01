Gasperini avvisa: «Dobbiamo resettare e pensare a vincere. La Roma ha bisogno di una cosa» - Calcio News 24

Gasperini: «Dobbiamo dimenticare le vittorie e pensare subito alla prossima sfida»

Alla vigilia dell’importante sfida di Europa League contro il Lille, Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando il momento della sua squadra e la mentalità da adottare in un calendario sempre più fitto di impegni.

Gasperini ha sottolineato l’importanza di non adagiarsi sugli allori, anche dopo vittorie significative: «Dobbiamo avere la forza di dimenticare le vittorie, per quanto siano sempre belle e importanti. Il calcio non concede pause: si gioca spesso, anche tre volte a settimana, e gare come il derby possono prosciugare più energie nervose che fisiche. Per questo serve lucidità, capacità di riciclarsi mentalmente. Contro il Lille ci attende una partita difficile, contro una squadra propositiva. Sarà una gara aperta e dovremo farci trovare pronti».

Il tecnico ha poi fatto il punto sulla condizione generale della squadra e sul processo di crescita del gruppo, lasciando trasparire ottimismo: «Vedo molto bene la squadra. C’è grande partecipazione da parte di tutti, ed è un elemento fondamentale. Stiamo inserendo diversi nuovi giocatori, siamo ancora in una fase iniziale, ma già le prime sei partite ci hanno dato indicazioni importanti, non tanto per i risultati quanto per l’atteggiamento e la voglia di tutti di contribuire».

Gasperini, alla guida della Roma, ha sempre posto l’accento sull’identità e sull’intensità del suo calcio, elementi che restano al centro del suo progetto anche quest’anno. L’obiettivo non è solo ottenere risultati, ma costruire una squadra capace di esprimere un gioco riconoscibile in Italia e in Europa.

«Ogni stagione è diversa, ma la chiave rimane sempre la mentalità. E quest’anno vedo nei ragazzi la giusta predisposizione, anche da parte dei nuovi arrivati. Dobbiamo crescere ancora, ma la base è molto solida», ha concluso Gasperini, consapevole delle sfide che attendono la sua Atalanta, ma fiducioso nella risposta del gruppo.

Con il Lille alle porte e un calendario intenso, Gasperini sa che la gestione delle energie, mentali prima ancora che fisiche, sarà determinante per affrontare al meglio le prossime settimane.