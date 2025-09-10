Gasperini entusiasta: «Inizio importante. La Roma deve puntare su quella caratteristica» - Calcio News 24

Gasperini e la sfida Roma: «Un inizio eccellente, ora serve continuità». La situazione

Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, ha condiviso con la Repubblica le sue riflessioni sull’inizio di questa nuova avventura nella Capitale, sottolineando gli elementi fondamentali per costruire una squadra vincente. Dopo le prime uscite stagionali più che positive, il tecnico ha espresso soddisfazione per l’approccio dei giocatori e per l’ambiente che ha trovato.

«La capacità di fare gruppo è sempre la chiave – ha dichiarato Gasperini – ed è quello che cerchiamo anche qui alla Roma. Ho trovato ragazzi giovani, motivati, che stanno lavorando con serietà non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per costruire una mentalità vincente». Il tecnico bergamasco ha evidenziato come l’unione dello spogliatoio sia il vero valore aggiunto per qualsiasi progetto ambizioso.

Alla domanda sull’importanza dei fuoriclasse, Gasperini non ha avuto dubbi: «Assolutamente sì, i campioni servono. Ma oggi un fuoriclasse non è più una figura isolata, deve integrarsi nel gruppo, lavorare per la squadra e alzare il livello di tutti. Dybala, ad esempio, è un talento che interpreta perfettamente questo ruolo».

L’approdo di Gasperini alla Roma rappresenta un cambiamento significativo, ma il tecnico si dice soddisfatto del percorso intrapreso: «Siamo partiti benissimo, anche se il campionato è lungo e le insidie non mancano. Però c’è entusiasmo, c’è fame di risultati e la città ha una passione straordinaria per il calcio. Questo per un allenatore è stimolante, ma comporta anche responsabilità».

Sulla realtà trovata nella Capitale, Gasperini ha confermato le sue aspettative: «Sapevo a cosa andavo incontro. La Roma è un ambiente esigente, ma anche molto stimolante. Ci sono le condizioni per fare un grande lavoro, e io sono convinto che riusciremo a far felici i tifosi».

Con la sua esperienza e la sua filosofia di gioco, Gasperini punta a costruire una Roma solida, ambiziosa e competitiva. E mentre i tifosi iniziano a intravedere una nuova identità, il tecnico resta concentrato: «Bisogna lavorare, guadagnarsi il consenso sul campo e crescere tutti insieme».