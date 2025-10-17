Roma, Gasperini in vista della sfida contro l'Inter potrebbe presentare novità. La situazione - Calcio News 24

Roma, quasi al completo contro l’Inter: Gasperini ritrova i suoi uomini. Quale sarà la disposizione?

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del big match tra Roma e Inter, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. La Roma si presenta alla sfida con quasi tutta la rosa a disposizione, pronta a giocarsi una partita fondamentale per la corsa alle prime posizioni della Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’unico indisponibile sarà Angelino, fermato da una bronchite asmatica che lo costringerà a saltare l’incontro.

Tutti gli altri giocatori, invece, saranno regolarmente a disposizione del tecnico. In particolare, buone notizie arrivano da Leon Bailey: l’esterno offensivo è tornato ad allenarsi con il gruppo già da martedì. Dopo una prima fase di lavoro differenziato, Bailey ha completato l’intera seduta con i compagni, dimostrando netti miglioramenti. Anche se il suo ritorno da titolare con la maglia della Roma è previsto per la gara di Europa League contro il Viktoria Plzen, la sua presenza in panchina domani non è esclusa.

La Roma ritrova anche il suo tridente offensivo più efficace, composto da Matías Soulé, Paulo Dybala e Artem Dovbyk. Gasperini punterà su questa combinazione per affrontare un’Inter solida e in forma. Soulé continua a stupire per fantasia e visione di gioco, agendo tra le linee con grande intelligenza tattica. Dybala, come sempre, sarà il punto di riferimento creativo della manovra offensiva della Roma, mentre Dovbyk rappresenterà il terminale offensivo, grazie alla sua forza fisica e capacità di dialogare con i compagni.

Il tecnico giallorosso ha lavorato in settimana su intensità e compattezza, qualità che saranno fondamentali per affrontare una gara così delicata. La Roma, davanti al proprio pubblico, vuole dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane e ribadire la propria candidatura per un posto tra le prime della classe.

Nonostante l’assenza di Angelino, la Roma arriva al match con l’Inter in ottime condizioni fisiche e mentali. Gasperini è fiducioso: la squadra ha dimostrato di avere carattere, idee e una chiara identità di gioco. All’Olimpico, la Roma cercherà una vittoria di prestigio che potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella stagione.

