Gasperini esalta la Roma: «Vogliamo continuare così! Quel giocatore dovrà stringere i denti!»

Gasperini esalta la sua Roma: “Ferguson stringerà i denti. Sul possibile stop del campionato per i playoff…”

Alla vigilia della sfida tra Roma e Cremonese, valida per la dodicesima giornata di Serie A, Gasperini si è presentato in conferenza stampa per fare il punto sul momento della squadra giallorossa. L’allenatore, che in queste prime settimane sta modellando una Roma intensa e organizzata, ha iniziato parlando di Ferguson, giovane centrocampista sul quale il tecnico ha mostrato grande fiducia nonostante l’avvio complesso.

Gasperini ha spiegato come l’ex Bologna stia ancora vivendo una fase di adattamento: «È un ragazzo molto giovane, arrivato in una nuova realtà e immerso in un contesto completamente diverso. L’adattamento non riguarda solo il gioco, ma anche la vita quotidiana. Sta lavorando bene, ma non ha ancora recuperato al 100% dal problema alla caviglia: quando calcia o colpisce il pallone sente ancora dolore». Nonostante ciò, il tecnico della Roma ha sottolineato la determinazione del giocatore: «Ha grande volontà e durante la partita supera questi limiti. Sono cose che col tempo svaniranno».

Parlando invece della crescita collettiva, Gasperini si è detto soddisfatto dell’atteggiamento della sua Roma: «La squadra sta dando moltissimo, soprattutto dal punto di vista mentale e motivazionale. Non parlerei di impresa, dopo 11 partite è presto, ma la strada che stiamo percorrendo è buona». Il tecnico ha poi usato una metafora suggestiva: «Bisogna sognare. I sogni belli restano dentro per un po’, anche se quelli che si avverano sono davvero pochi. Noi siamo solo all’inizio, ma coltivare un sogno permette di vivere meglio il percorso».

C’è stato spazio anche per un aggiornamento sull’infermeria della Roma. Gasperini ha confermato progressi importanti per alcuni giocatori chiave: «Angelino ha ripreso a lavorare, anche se individualmente. Sta facendo bene ma dipenderà dai medici. Dybala e Bailey sono avanti nel recupero, ma aspettiamo l’ok definitivo». Più preoccupante invece la situazione di Hermoso: «Si è fermato ieri per un fastidio, verrà valutato ma domani non ci sarà». Il tecnico ha poi spiegato la gestione di Rensch dopo il derby, elogiando Wesley e Celik per il loro rendimento.

In chiusura, Gasperini ha affrontato il tema del possibile stop della Serie A per favorire l’Italia in vista dei playoff Mondiali: «È un problema globale, non solo nostro. Le partite sono aumentate e gli infortuni con esse. Personalmente non amo l’idea di fermare il campionato a metà stagione, ma trovare un periodo dedicato alle nazionali potrebbe essere una soluzione più logica».

