Gasperini pre Cremonese Roma: «Sfida difficile, ma possiamo farcela. Voglio dire una cosa su quel giocatore»

Gasperini prima di Cremonese–Roma: “Sfida difficile, ma il gruppo sta crescendo”. Il tecnico giallorosso analizza il momento della squadra

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della delicata trasferta sul campo della Cremonese, valida per la 12ª giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso ha sottolineato come la squadra debba fornire risposte importanti dopo un periodo complicato: «Come tutte le partite del campionato di Serie A, anche questa sarà difficile. Affrontiamo una squadra con entusiasmo, qualità e che ha già dimostrato il proprio valore. Mi aspetto una gara combattuta, in cui serviranno intensità e attenzione per tutti i novanta minuti».

Gasperini ha poi analizzato il momento vissuto dalla Roma dopo la sosta per le Nazionali, in cui sono arrivate due sconfitte consecutive. Il tecnico ha evidenziato come le battute d’arresto siano arrivate in contesti diversi: «Contro il Torino abbiamo incontrato più difficoltà e non siamo riusciti a proporre il nostro gioco. Con l’Inter, invece, la squadra ha offerto una prestazione molto positiva, pur senza riuscire a portare a casa punti. Dopo la sosta ci sono sempre incognite, ma il gruppo sta lavorando con determinazione».

Infine, Gasperini ha speso parole di apprezzamento per Baldanzi, utilizzato recentemente in una posizione più avanzata: «In questo ruolo si è mosso bene nelle ultime settimane, sta crescendo e ci potrà dare molto».

