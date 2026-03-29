Gatti suona la carica: «La cosa più importante era vincere e arrivare in finale, ora ci giocheremo tutto!»

Gatti carica l’ambiente azzurro: «La cosa più importante era vincere e arrivare in finale, ora ci giocheremo tutto!». Le dichiarazioni

Federico Gatti, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di RaiSport a due giorni dalla sfida cruciale contro la Bosnia. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento delicato, con l’Italia chiamata a conquistare il pass per la prossima Coppa del Mondo. Le parole:

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IRLANDA DEL NORD – «Sì. La cosa più importante era vincere e arrivare in finale, ora ci giocheremo tutto. Ci stiamo preparando per questo»

FANTASMI DEL PASSATO – «Non li ho vissuti personalmente ma c’è il peso di un paese sulle spalle, ci vuole leggerezza a volte, sarà importante approcciarla al massimo e non sprecare troppa energia nei giorni prima»

MOMENTO – «Adesso veramente la partita è fondamentale e bisogna trovare tutte le energie possibili da metterci. Sono certo che se ci sarà lo spirito di morire per il compagno avremo sicuramente dei buoni risultati poi parlerà il campo ma ci vuole quello spirito lì su ogni pallone. Io non ho mai giocato in Bosnia ma mi hanno detto che il campo è piccolo e sarà difficile»

GRUPPO – «Il mister Gattuso ha portato brillantezza ed energia, i risultati poi aiutano a consolidare il gruppo, deve essere un percorso»

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