Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, commenta il passaggio del turno in Coppa Italia dopo la vittoria contro lo Spezia. Le sue parole

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria contro lo Spezia e l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dove troverà l’Atalanta. Le sue parole.

MERTENS E OSIMHEN – «Noi dobbiamo riuscire a fare trovare condizione a Mertens e Osimhen che hanno avuto problemi, quando inserisci loro è chiaro che è difficile, ma noi dobbiamo dargli minutaggio. Se non chiariamo questo sembriamo dei dilettanti».

FIDUCIA – «A me non devono dare nessuna fiducia. Oggi mi dà fastidio che altri colleghi mi chiedono che mi devo dimettere, che non capisco perché glia ltri no. Mi sono dimesso al Milan perché avevo fatto quello che dovevo fare. Io sto buttando il sangue insieme con il mio staff, poi se non ci sono i risultati sono un dipendente. Io non mi dometto, faccio il mio lavoro, penso di saperlo fare, poi gli adetti ai lavori diranno. Perché non dite che è la quarta semifinale che faccio, non lo dite mai».

OBIETTIVI – «Gli obiettivi sono sempre gli stessi considerando che abbiamo due calciatori in meno e nessuno dice che ci mancano due calciatori fondamentali. Ma va bene».

LA STAGIONE – «Il presidente ieri a cena ha parlato con la squadra, io non ho bisogno di essere tranquillizzato. Noi abbiamo passato un turno ma sembra che non abbiamo fatto nulla. Se vinciamo contro la Juve andiamo al terzo posto. A me nessuno mi ha regalato nulla, non vado dietro le chiacchiere. In questo momento devo pensare alla squadra e farla rendere al massimo. Io non ce l’ho con nessuno. A me piace la critica, però mi sembra eccessivo tutto questo che sta succedendo qua. Io mi aspetto che si parli anche di cose buone».