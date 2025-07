Rino Gattuso, missione Italia: parte il tour del CT per costruire la nuova Nazionale

Rino Gattuso in giro per i ritiri delle squadre italiane per incontrare i giocatori e iniziare a plasmare la sua Italia: ecco il tour del CT azzurro in vista del debutto

Il tempo stringe e Rino Gattuso lo sa bene. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ha cominciato un autentico tour de force per conoscere da vicino i suoi potenziali convocati e trasmettere loro la sua idea di squadra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver telefonato a molti calciatori e allenatori, Gattuso ha scelto la via più diretta: il faccia a faccia, perché per lui il contatto umano conta più di mille parole.

Accompagnato dal suo storico vice Gigi Riccio, da Leonardo Bonucci e dal segretario del Club Italia Mauro Vladovich, il CT ha già fatto visita a Trigoria, dove ha parlato con Gasperini e i giocatori romanisti. Poi tappa alla Continassa, quartier generale della Juventus, accolto da Chiellini, Tudor e il ds Modesto. Oggi sarà alla Pinetina per incontrare Chivu e alcuni dei nerazzurri: Bastoni, Frattesi, Dimarco e Barella.

In programma ci sono ancora gli incontri con Napoli, Lazio, Atalanta, Milan (attualmente in tournée) e Fiorentina, la cui visita è slittata. Sabato Gattuso sarà a Cagliari per l’amichevole contro il Saint-Étienne, un omaggio a Gigi Riva, storico simbolo azzurro. Il 13 agosto, invece, volerà a Udine per la Supercoppa europea PSG-Tottenham, occasione per visionare Donnarumma, Vicario e Udogie.

Ma l’attenzione più alta è sull’attacco, reparto su cui Gattuso vuole costruire una squadra più offensiva. Servono gol per inseguire la Norvegia, oggi avanti sia in classifica che nella differenza reti. Oltre ai nomi già noti come Retegui, Kean e Scamacca, nel mirino ci sono Lucca, Pio Esposito e persino il giovane Koleosho, reduce da un ottimo Europeo Under 21.

Mancano 40 giorni al debutto ufficiale contro l’Estonia a Bergamo. Pochi, ma Gattuso è deciso a usarli fino all’ultimo secondo per dare all’Italia una nuova identità. Un gruppo compatto, affamato e soprattutto pronto a fare gol.