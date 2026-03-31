Gattuso in lacrime dopo Bosnia Italia: «Orgoglioso dei miei ragazzi, non meritavano una batosta così! Chiedo scusa, e sul mio futuro vi dico questo»

Il ct dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta della Nazionale contro la Bosnia: azzurri che non andranno ai Mondiali 2026

Il commissario tecnico dell’Italia, Gennaro Gattuso, ha voluto dire la sua al termine della finale playoff per i Mondiali persa ai calci di rigore contro la Bosnia. Tutta la delusione del ct azzurro che abbandona l’intervista ai microfoni di Rai Sport in lacrime.

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AMAREZZA – «Penso che i ragazzi non meritavano una batosta così. Abbiamo fatto fatica e siamo rimasti in 10. Facevano i cross e ci facevano il solletico. Ci dispiace, questo è il calcio ma io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Se ora mi bucassero con qualcosa non uscirebbe nulla perché ho finito tutto. Dispiace per noi, per le nostre famiglie, per il nostro movimento. Una mazzata così è difficile da digerire».

RISULTATO INGIUSTO – «Io non voglio parlare di arbitro o di niente. Oggi è ingiusto. Il calcio però è anche questo. A volte ho gioito, avvolte ho preso mazzate. Parliamo per l’ennesima volta che non andiamo al Mondiale. Personalmente chiedo scusa che non ce l’ho fatta».

FUTURO? – «Parlare del mio futuro non è importante. Oggi è importante che non andremo ai Mondiali. Fa male e dispiace».