Fiorentina, Gattuso detta legge: le richieste del tecnico e il piano per Vlahovic

Gennaro Gattuso potrebbe essere il primo allenatore a cambiare ufficialmente casa a fine stagione. Ecco le sue richieste alla Fiorentina

La Fiorentina ieri ha perso l’ultima partita della stagione in casa con il Napoli. E in panchina dei partenopei probabilmente sedeva il futuro tecnico viola. Gattuso alla Fiorentina potrebbe essere il primo tassello ad incastrarsi della girandola allenatori che si prospetta in Serie A. Commisso ha già un accordo verbale con il tecnico, come si legge questa mattina sulla Gazzetta. Due anni di contratto a due milioni a stagione, più qualche promessa.

La prima, su cui l’allenatore non transige, è la permanenza di Dusan Vlahovic. La società sta pensando di proporgli un prolungamento di tre anni a 3 milioni a stagione (ora ne percepisce 800 mila) inserendo una clausola rescissoria che vada a sfiorare i 100 milioni. L’altra richiesta di Rino sarebbe un regista di centrocampo: nel 4-2-3-1 assieme all’intoccabile Amrabat i nomi che avanzano sono quelli di Torreira e Demme, allenato al Napoli. Potrebbe ritrovare spazio anche Callejon dopo la prima deludente stagione in viola.