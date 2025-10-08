Gattuso sicuro: «Italia, responsabilità e orgoglio per te! Sarà dura, ma penso che...» - Calcio News 24

Gattuso emozionato: «Sento responsabilità e orgoglio come CT dell’Italia»

Rino Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, ha parlato in occasione della presentazione del “Nuovo Museo del Calcio” a Coverciano, esprimendo sentimenti forti e consapevolezza del ruolo che lo attende. «Sento tanta responsabilità – ha confessato Gattuso – ma anche orgoglio a essere CT della Nazionale». Parole che emergono nel contesto di una stagione nazionale che richiede coraggio, coesione e identità.

Il tecnico ha voluto evidenziare come questa nomina rappresenti per lui un punto di arrivo e un’enorme sfida: «Sarà dura, ma andiamo avanti». Gattuso ha colto l’occasione per ricordare momenti personali e affetti legati alla sua terra: si è rivolto a Matteo Marani – presidente del Museo del Calcio – scherzando sul fatto che ancora non gli avesse consegnato le celeberrime scarpette del 2006, un oggetto simbolico che rimanda ai trionfi e ai ricordi del passato.

All’evento, Gattuso ha manifestato quanto sia emozionante essere tra le mura del museo, un luogo carico di storie e memorie: «È la prima volta che vengo qui di persona, ho sempre promesso di visitarlo. Prima mi era difficile perché ero all’estero». Il richiamo alla memoria del calcio italiano è inevitabile per chi assume un incarico prestigioso come quello sulla panchina azzurra.

Il Gattuso commissario tecnico, insomma, non si limita a un ruolo formale: porta con sé passione, attaccamento e uno spirito combattivo che già nei ruoli precedenti lo aveva contraddistinto. Non nasconde le aspettative e gli oneri che comporta guidare l’Italia, sapendo bene che il percorso sarà pieno di ostacoli.

La scelta di Gattuso come CT è vista come una mossa che punta a risvegliare l’orgoglio nazionale e a ricostruire un’identità che dia fiducia al gruppo e ai tifosi. In un calcio italiano attraversato da fasi complesse e richieste sempre più alte, servono uomini che trasmettano credibilità e passione: elementi che Gattuso sembra portare con sé fin dal primo giorno.

Il suo discorso, tra ricordi, promessa di impegno e consapevolezza della responsabilità, segna un punto di partenza. La strada è lunga, le aspettative enormi, ma Gattuso appare determinato a incarnare l’idea di una Nazionale che torni a emozionare, lottare e far sognare.