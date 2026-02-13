Gattuso stupisce tutti, prima volta ai playoff: l’Italia non aspettava altro

Il tecnico della nazionale italiana di calcio Gennaro Gattuso potrebbe fare delle scelte sorprendenti in vista dei playoff di marzo per l’accesso ai prossimi Mondiali. Le ultime sulle possibili convocazioni in arrivo.

Manca sempre meno all’importantissimo appuntamento della nostra nazionale con i playoff per l’accesso ai prossimi Mondiali di calcio che si terranno in estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L’Italia di Gennaro Gattuso se la vedrà contro l’Irlanda del Nord nella semifinale in programma il prossimo 26 marzo a Bergamo.

In caso di successo, poi, gli azzurri scenderanno in campo cinque giorni dopo nella finalissima contro la vincente della sfida tra il Galles e la Bosnia. L’eventuale finale verrà disputata dall’Italia in trasferta – o a Cardiff, quindi, o a Sarajevo. Un duplice impegno da non fallire per nessun motivo al mondo. Dopo le due mancate partecipazioni – in Russia nel 2018 e in Qatar quattro anni dopo – l’Italia non potrà assolutamente fallire la terza qualificazione consecutiva ai Mondiali.

Lo sa molto bene Gennaro Gattuso. Il CT azzurro avrà il compito di stilare nelle prossime settimane la lista dei convocati per l’importantissimo duplice appuntamento di fine marzo. E all’orizzonte potrebbero essere fatte dal tecnico anche delle scelte sorprendenti. Si profila anche la possibilità di una prima convocazione con la maglia azzurra per un giovane calciatore. Ecco di chi stiamo parlando.

Possibile convocazione con l’Italia per il giovane calciatore: Gattuso ci sta pensando

Una delle sorprese più interessanti delle ultime settimane sul panorama calcistico italiano è, senza dubbio, il centrocampista offensivo del Napoli Antonio Vergara. Dopo i gol contro Chelsea in Champions League, Fiorentina in campionato e Como in Coppa Italia, il giovane azzurro è diventato indispensabile per il gioco di Antonio Conte. Ed ecco la clamorosa indiscrezione per le prossime settimane.

Antonio Vergara possibile scelta di Gattuso per i playoff di marzo – www.calcionews24.com (Instagram Antonio Vergara)

Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha lanciato la ‘bomba’ in merito alla possibile convocazione di Vergara in nazionale da parte di Gattuso per i playoff di fine marzo.

Ecco le sue parole in merito: “Il calcio italiano ha trovato una risorsa importante. Gattuso è sempre più convinto di chiamare Vergara in nazionale per i playoff di fine marzo. Il Napoli stesso si siederà con Vergara per blindarlo in estate fino al 2031. Ricordiamo che ha rinnovato a ottobre sino al 2030 a 400mila euro a stagione più bonus. In estate ci si siederà per parlare al triplo o quadruplo dell’attuale stipendio“.