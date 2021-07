Gavillucci: «Contento per Rocchi, Rizzoli non mi ha mai convinto»

Claudio Gavillucci, ex arbitro di Serie A, ha parlato della scelta di Trentalange di scegliere Rocchi come designatore

L’ex arbitro di Serie A, Claudio Gavillucci, ha parlato a Radio Punto Nuovo della nomina di Gianluca Rocchi a designatore degli arbitri di Serie A e Serie B.

ROCCHI – «Contentissimo per Gianluca, non avrà un compito semplice, ma era l’unico in grado di sostituire Rizzoli. Ha sicuramente più empatia e carattere di Rizzoli, il quale, sotto questo punto di vista, non mi ha mai convinto in questi anni da designatore. Visto il ricambio generazionale importante che si sta accingendo a vivere questo gruppo, ritengo siano doti fondamentali da cui non si può prescindere per la scelta di un designatore».