Genoa, Badelj: «Non dobbiamo cadere nelle trappole della Lazio»

Milan Badelj ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio: le parole del centrocampista del Genoa

«Non dobbiamo cadere nelle trappole della Lazio, ci sono momenti della partita in cui puoi sentirti superiore a loro, ma poi loro rischiano di far male giocando in verticale. Sono molto concreti…».