Genoa, Ballardini: «Il Cagliari non ci ha punito. Destro fa sempre la partita»

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Cagliari.

CAGLIARI – «Credo che il Cagliari non c’entri nulla con la lotta salvezza. Hanno qualità, hanno grandi calciatori. Loro sanno gestire bene la palla e quando tu sbagli tre gol per chiuderla ci sta che ti puniscano. Per fortuna non è successo. Ci sta anche concedere qualcosa a una squadra importante».

DESTRO – «Mattia fa sempre la partita. Quando c’è da attaccare lui è presente, quando si deve dare una mano lui c’è. Per me lui è questo, un calciatore totale. Oggi lo vedi sempre pronto a darti una mano in ogni fase della partita. Alla fine giocando così il premio del gol arriva».