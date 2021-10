Genoa, Ballardini traballa. Due i possibili sostituti

Il futuro di Davide Ballardini è in bilico. Il Genoa valuta la sua posizione, sondando allo stesso tempo delle piste alternative

Come riferito da Tuttosport, la sconfitta con il Torino, ennesima di questo deludente inizio di stagione, è stata un duro colpo per Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa si gioca il futuro in panchina e, non vincendo con lo Spezia, l’esonero sarebbe cosa fatta.

Il sogno della nuovaproprietà rossoblu è quello di affidare la squadra a Gennaro Gattuso che, però, non appare convinto dal progetto. L’alternativa è il ritorno di Fabio Liverani.