Genoa, Blazquez: «Investiremo anche in Serie B. Ripartiremo da Spors e Blessin»

Andreas Blazquez, amministratore delegato del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato dei piani futuro del Grifone che non cambieranno anche con la Serie B.

RETROCESSIONE – «La retrocessione fa male ma non cambia i nostri piani: continueremo ad investire per rilanciare il Genoa. E il nostro obiettivo adesso è quello di tornare subito in Serie A».

FUTURO – «Ripartiremo da Spors e Blessin. Sappiamo di aver commesso degli errori, la squadra si è rivelata incompleta. Ma la stagione era già partita male, la squadra era già stata mal costruita in estate. Adesso avremo la possibilità di costruirne una partendo dalle fondamenta, con le nostre idee e il nostro scouting che sta lavorando da mesi per scovare talenti. E daremo al mister una squadra in grado di mettere in pratica al meglio il suo gioco».

PROGETTO – «Non possiamo mettere insieme solo un gruppo di giovani, avremo bisogno anche dei giocatori più esperti. Parleremo con tutti i veterani per capire quali saranno le loro intenzioni e se potranno dare un contributo al ritorno in Serie A».