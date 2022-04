Blessin: «Compatezza, pressing e coraggio: vi racconto il mio Genoa»

Blessin, allenatore del Genoa, si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek settimanale de La Gazzetta dello Sport

GENOA – «Quando sono arrivato ho chiesto ai ragazzi di avere coraggio perché nessuno crede più di noi. Avete il diritto di sbagliare, ma l’importante non è perdere la fiducia e reagire agli errori. Dato che lottiamo per non retrocedere dobbiamo ripartire dalle basi: lottare e essere compatti. Ora non voglio il tiki-taka, adesso dobbiamo essere corti e compatti.

PRESSING – «Ci sono due opzioni di pressing: o attacchi subito il pallone, o porti gli avversari nella zona dove vuoi attaccare la palla. Perché i leoni cacciano in gruppo? Perché accerchiano la preda. Se corressero semplicemente dietro, la preda potrebbe essere più veloce. Il mio pressing porta gli avversari dove posso circondarli»

RANGNICK – «E’ un matto positivo. Con lui sono stato giocatore e allenatore. Ho imparato tanto da lu. Ho avuto la possibilità di seguire il suo modo di giocare sia da allenatore e sia da giocatore. Attacco agli avversari, compattezza, giro palla e riconquista con il pressing, mi piace tutto. Ma non voglio fare copia e incolla ma cercare la mia strada mantenendo l’idea offensiva e il pressing».