Genoa, Ekuban: «Blessin gioca un calcio futuristico. Ora la salvezza»

L’attaccante del Genoa Ekuban ha parlato del modo di fare calcio dell’allenatore Blessin

Caleb Ekuban, attaccante del Genoa, ha parlato della stagione rossoblù in una intervista a Il Secolo XIX.

GOL E INFORTUNIO – «Una liberazione, la fine di quella che stava diventando unossessione. Poi l’infortunio, adesso sono pronto a rientrare. E a riprendere lo scatto che ci deve portare alla salvezza».

BLESSIN – «Direi che è cambiato tanto. E parlerei di squadra, prima di tutto. Blessin ci ha dato una nuova mentalità, il nostro obiettivo è quello di andare a dominare l’avversario. Togliere all’avversario spazio e tempo, aggredirlo. Credo che questo sia il futuro del calcio, è una novità per l’Italia e noi la stiamo mettendo in pratica nel modo migliore».

PRIMO PERIODO A GENOVA – «I primi sei mesi non sono stati all’altezza, lo so io per primo. Quando sono uscito durante la partita con lo Spezia per rientrare in panchina sono passato sotto la Nord e sentivo i fischi che arrivavano. Ogni tanto mi giravo a guardare la gradinata ma non per sfidare chi fischiava, volevo solo fissarmi nella mente quei fischi perché il mio unico obiettivo era quello di riuscire a trasformarli in applausi».

IPOTESI TURCHIA – «A fine dicembre il mio agente mi ha chiesto cosa avessi intenzione di fare. Le offerte c’erano, in Turchia ho fatto tre anni molto belli e non finirò mai di ringraziarli. Ma non mi piace cambiare squadra a gennaio, mi sembrava di scappare. Andare via poteva essere la strada più facile, a me non piace. E cosÏ sono rimasto al Genoa, ben deciso a riscattarmi. E sicuro che la salvezza fosse un obiettivo alla nostra portata. A gennaio pareva tutto compromesso ma adesso tutto Ë possibile. E noi ci crediamo».