Gudmundsson, la Serie A può partecipare all’asta? Albert ha un’idea precisa e Zangrillo conferma

Gudmundsson potrebbe lasciare il Genoa nel calciomercato estivo: sull’islandese ci sono diversi club, ma lui ha un’idea precisa

Gudmundsson potrebbe lasciare il Genoa nel calciomercato estivo: sull’islandese ci sono diversi club, ma lui ha un’idea precisa.

Lontano dalla Serie A? Possibile. Il suo sogno è la Premier League e anche Zangrillo, presidente, conferma: «Giusto segua le sue ambizioni». Un messaggio in codice a Inter e Juve? Può essere, anche se la sua cessione andrà al migliore offerente. Il Genoa ha intenzione di far partire un’asta tra i 30 e i 40 milioni. Bianconeri e nerazzurri potrebbero mettere sul piatto delle contropartite, ma Oltremanica il campionato stuzzica e non poco l’attaccante. Li riporta Tuttosport.